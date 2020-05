Si les conditions sanitaires le permettent, des stages seront organisés dès cet été, avec notamment une semaine supervisée par la cellule formation du Real Madrid.

Une association qui devrait permettre au club d’organiser des stages dès cet été, à condition que les conditions sanitaires le permettent. Avec comme point d’orgue la semaine du 17 au 21 août qui devrait attirer beaucoup de jeunes talents en herbe puisqu’une délégation issue de la cellule formation du grand Real Madrid sera présente dans les installations du RFC Perwez.

Que ce soit au niveau de son équipe première ou concernant ses jeunes, le RFC Perwez se veut ambitieux pour l’année prochaine et celles à venir. Après avoir mis le paquet sur le marché des transferts pour monter une équipe première qui s’annonce très solide en P2, le club vient de s’associer avec la HZ Academy afin d’améliorer encore un peu plus la qualité de sa formation., explique les responsables du club brabançon.Concrètement, grâce à cette collaboration avec la HZ Academy, les jeunes du club et de la région pourront prendre part à deux séances par semaine.