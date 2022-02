La Hulpe est toujours invaincu après son dernier succès face à Dendermonde et au moment de se rendre au ROC ce dimanche après-midi. "Dendermonde était un vrai piège car celui-ci est venu le couteau entre les dents, avec de nouveaux joueurs et au complet tandis que nous étions un peu à poil, explique l’entraîneur, Alex Palacci. Ce fut un match de très belle facture qui s’est joué sur des détails et qu’on a réussi à gagner. Le ROC sera compliqué même si ce ne sera pas la même opposition car ça reste un derby et ce duel nous tient particulièrement à cœur."