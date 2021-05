Edoa Bounougou nommé comme coordinateur du football féminin

Tous les mercredis du mois de mai (les 5, 12, 19 et 26 mai), le ROS Ottignies-Louvain-La-Neuve organise des sessions d’entrainement gratuites pour les filles âgées de 5 à 14 ans.explique le club.Pour y parvenir, le club organise un cycle de découverte gratuit tous les mercredis du mois de mai de 16h à 17h, accessible aux filles âgées entre 5 et 14 ans.À noter que Cécile De Gernier, ancienne Red Flames passée par Anderlecht et le Standard et consultante bien connue des amateurs, marraine de l’évènement, sera présente à l’une des sessions d’entrainement.Inscriptions et renseignements : https://www.rosfootball.be Le ROS Ottignies-Louvain-La-Neuve prépare activement la saison prochaine et a nommé Edoa Bounougou au poste de coordinateur du football féminin. Il prendra ses fonctions au 1er juillet. Entraîneur de l’équipe première des dames depuis septembre 2020, Edoa est un ancien joueur professionnel, notamment passé par le RWDM. Il a également coaché des équipes de jeunes à Braine-le-Comte et à l’Union-Saint-Gilloise., explique-t-il.