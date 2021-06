Privé sur tapis vert d’un titre qu’il espérait après une saison marquée d’un sans faute sur le terrain, Castors Braine a présenté cette après-midi son effectif pour la saison prochaine. L’équipe vise le doublé Coupe de Belgique – Championnat et souhaite passer les poules de l’EuroCup.

Aux côtés de la pro Lisowa et de l’espoir anversoise Van Buggenhout (Phantoms Boom), les jeunes Kapenga, Ramette et Samsam ont resigné. Elles sont rejointes par Clarisse Marteau (17 ans, ex-SKW) et Lynn Hering, un jeune poste 2 formé à Braine et qui vient de Kangoeroes. Arrive également du même club malinois, l’Américaine Jessica Lindstrom (1,85m – 25 ans). "Son fighting sirit sera communicatif et contagieux", prévient la direction des Rongeuses. L’Américaine aura à ses côtés une autre joueuse à tempérament offensif avec la meneuse canadienne au passeport autrichien Aislinn Konig (ex-Fribourg). L’Ukrainienne Valerya Berezhynska apportera à l’ensemble sa taille (1,93m), son expérience (elle a 35 ans) et sa faculté à s’écarter de la raquette pour tirer des 6,75m. La Suédoise Danielle Hamilton-Carter (31 ans, 1,91m) et la Canadienne au passeport polonais Quinn Urbaniak-Dornstauder (26 ans, 1,93m) complètent le noyau.

Si Kato Aertssens a paraphé un contrat pour le Sparta Laarne, Marjorie Carpréaux jouera pour le compte de Enea AZS Poznan (Pologne). Blessée aux ligaments croisés, Eva Hambursin ne sera plus Brainoise non plus. Toutes les étrangères du noyau (Alexander, Brcaninovic, De Souza, Kreslina et Starling) partent vers d’autres horizons.