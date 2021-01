Voici quelques jours, les dirigeants jodoignois ont convoqué quelques joueurs de l’équipe P3 pour évoquer l’avenir.

"A la base, la nouvelle était mauvaise car on nous a annoncé que le club ne comptait plus sur nous. Ils désirent que la P3 soit composée de jeunes de l’école. Mais ils sont conscients que c’est grâce à ces mêmes joueurs que la RAS Jodoigne est là où elle est (D3 ACFF). Reconnaissants, ils ont proposé de mettre sur pied un nouveau club pour nous permettre de continuer notre passion, avec une convention pour que l’on joue aussi à la Cabouse", indique Bastien Degeest.

Une proposition qui a recueilli un bel accueil. En quelques jours, le SC Jodoigne était né, ou plutôt de retour puisque le nom était celui du club de football local voici… 100 ans. "Dans les faits, nous serons quasi 100 % autonomes, nous avons juste une collaboration pour l’occupation des installations."

Le SC Jodoigne, qui évoluera lui aussi en noir et jaune, devrait se retrouver dans la même série, en P3, que la RAS. "On aura notre propre identité, le canari est remplacé par le tigre, l’asbl est en cours de création."

On y retrouve des personnalités locales bien connues à Jodoigne. José Bauwin assurera la présidence, alors que derrière le projet, outre Bastien Degeest, Bertrand Bauwin, Kevin Collin, Benjamin Rowet, Gilles Marko ou encore Martin Dehut (qui sera à la tête de l’équipe) sont de la partie. "L’équipe compte déjà 16 joueurs confirmés, tous des actuels ou des anciens, des gars qui sont passés par le club de Jodoigne."

Une bande de copains qui se retrouvent donc pour de nouvelles belles aventures. "Sur le plan sportif, on aura belle allure en P3, on ne jouera pas le bas du tableau. On tient par ailleurs à notre accroche locale. Une dizaine de partenaires nous font déjà confiance, les autorités soutiennent le projet qui est local"