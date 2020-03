François Brogniet propose un rendez-vous sportif mais aussi caritatif le dimanche 5 juillet prochain.

Voilà quelques années que François Brogniet participe aux épreuves du Challenge du Brabant wallon. Après une petite pause, il a repris tant bien que mal du service cette saison.

Egalement impliqué dans le Lions club de Mont-Saint-Guibert, c'est tout naturellement que l'envie d'organiser un événement lui est venue. "J'ai réfléchi et me suis dit que mettre sur pied un événement original pouvait plaire, tout en atteignant le but recherché, apporter notre aide à une association.Ce sera une première, j'organise donc un semi-marathon le 5 juillet prochain au départ de l'école des Hayeffes."

Le lieu dispose de toutes les infrastructures nécessaires (douches, vestiaires, locaux) pour permettre à un événement de cet ampleur d'être mis sur pied. Un jogging de 10 kilomètres est également proposé de même qu'une marche. "Les courses démarreront à 10h00 alors que la marche partira à 9h30. Ces épreuves sont organisées afin de récolter un maximum de fonds pour nos oeuvres. Le principe sera que chaque participant à la course n'aura pas de frais de participation, mais devra récolter un parrainage de minimum 50 euros."

Le tracé fera la part belle aux beaux endroits de la commune de Mont-Saint-Guibert, avec une petite incursion sur Blanmont (Chastre) et Court-Saint-Etienne. "La Tour d'Alvaux dite aussi tour des Sarrasins est sur l'itinéraire, comme la ferme de Beaurieu, et, cerise sur le gâteau, le parcours passera pas la sablière… Ce sera donc une course qui ressemblera fort à ce que l'on retrouve dans le cadre du Challenge du Brabant wallon. On espère entre 300 et 500 participants pour en faire un événement qui reviendra chaque année au calendrier."

Plus d'informations vont prochainement être communiquées mais l'événement est déjà sur Facebook: "semi marathon de Mont-Saint-Guibert + jogging et marche de 10 km"

Avec l'argent récolté, le Lion's club soutiendra l'ASBL enVie ainsi que des actions pour les enfants de Mont-Saint-Guibert.