Créé pour rendre hommage à Rodolphe Bodart, le Trophée Rodolphe Bodart, qui aura lieu durant tout le mois de juin, est bien plus qu’une simple course à pied.

"C’est avant tout une histoire de cœur. Le cœur d’un club qui réagira en 2016, quand une maman viendra demander si son fils autiste ne pourrait pas faire du sport car il aime courir… Sans le savoir l’aventure avait commencé", explique Didier Bauduin, le responsable de la section sport adapté du CABW.

Depuis, bien d’autres ont rejoint cette section si spéciale et importante du club nivellois. Une vingtaine d’enfants atteints de handicaps divers viennent aujourd’hui pratiquer avec joie l’athlétisme. "La section a pris doucement de l’ampleur, sans brusquer les choses. Au début, nous partions dans l’inconnu mais les moniteurs se sont formés pour accueillir au mieux ces jeunes mais aussi ces adultes. Aujourd’hui, la section continue de grandir et nous allons continuer de nous adapter pour que chaque membre puisse pratiquer pleinement l’athlétisme. C’est un moment important pour eux, qui leur permet de sortir du cadre familial ou de l’école spécialisée."

Du plaisir mais aussi des ambitions

La notion de plaisir reste le moteur de cette section adaptée, mais certains vont plus loin dans l’aspect compétition. "Parfois jusqu’aux championnats de Belgique handisport, d’autres rêvent de championnats du monde. Peu importe le niveau ou l’ambition, nous sommes là pour les accompagner dans leur projet. Permettre une évolution positive, qu’elle soit mentale ou physique, d’un enfant, d’un adulte en situation de handicap est une vraie réussite. Cette ouverture, elle colle totalement à l’ADN du CABW."

Dans ce cadre, le Trophée Rodolphe Bodart organisé tout au long du mois de juin, doit permettre de récolter des fonds permettant à la section sport adapté du CABW de poursuivre sa mission. "Nous avons besoin de moyens (beaucoup trop de matériel nous manque déjà actuellement, nous ne vous parlerons même pas des structures) pour pouvoir encore avancer dans notre projet. Faire un don pour notre section sport adapté, c’est promouvoir nos valeurs sportives et humaines. Et permettre à nos amis de savoir qu’ils sont extraordinaires et pas différents."

>>> Les inscriptions au Trophée Rodolphe Bodart se font via le site www.cabw.be/trophee-bodart.