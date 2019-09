La copine de Ciryl Rosy lui avait tatoué son numéro sur la fesse avant le match. Une réussite!





L'image restera. Ciryl Rosy, unique buteur lors du match Cercle - Rebecq en Coupe, montrant sa fesse de la main après avoir secoué les filets.

La copine du Chastrois lui avait tatoué son numéro de maillot (14) sur la fesse droite, pour lui porter chance, un peu plus tôt dans la journée. Une réussite.

"Sergi Niangbo me fait une passe en retrait et je me dis que je dois tenter ma chance au but. Je frappe et le ballon est dévié avec un peu de réussite. Au final, cette victoire est méritée", affirmait Ciryl Rosy, auteur de l’unique but de la partie qui a qualifié le club de D2 amateurs pour les 8es de finale.

© Belga



"Quand on a marqué, on s’est rendu compte que ça devenait possible. L’entraîneur nous avait dit qu’on pouvait les faire douter."

Une belle récompense pour les Rebecquois. "J’ai été stressé pendant toute la journée, j’ai même fait attention à ce que je mangeais. Ce n’est pas tous les jours qu’on affronte une D1."