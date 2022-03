Après les deux partages blancs concédés face à Gouvy et Marloie, Christophe Kinet tenait à voir un Jodoigne plus inspiré en zone offensive. Le coach a été servi avec un écriteau qui indiquait déjà 6-0 à la pause. "L’objectif était de commencer le match très fort avec un pressing collectif très haut pour les prendre à la gorge et on ne pouvait pas mieux commencer."

Effectivement. On ne joue que depuis cinquante secondes quand Mangunza déflore déjà la marque puis Soriano, d’une frappe magistrale, double la mise dix minutes plus tard. Le ton est donné, Jodoigne joue vite et bien. Trop bien même pour une équipe de Huy dépassée dans tous les secteurs du jeu. (...)