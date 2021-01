Le tournoi international de Jodoigne annulé: "Dès ce soir, on prépare 2022" Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Au vu de la situation sanitaire mondiale actuelle, la cellule Tournaments de la RASJ a pris la décision d’annuler son tournoi de Pâques. © Sterpigny

64 équipes, 768 joueurs et une estimation de plus de 2000 visiteurs sur l’ensemble du week-end, voilà tout le monde que le club de Jodoigne devait accueillir d'ici neuf semaines, pour son tournoi international prévu durant les vacances de Pâques. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire mondiale actuelle, la cellule Tournaments de la RASJ a pris la décision d’annuler son événement. "À 9 semaines de notre évènement, ouvrir les portes du stade de la Cabouse à une telle assistance d’une manière sécurisante pour la santé de tous n’aurait pas été envisageable. C'est la mort dans l'âme que nous avons dû nous résoudre à prendre cette décision, avant que les équipes ne commencent à réserver les chambres d'hôtel, les vols ou les cars", nous confie Nicolas Melain, responsable du projet.



Après l'annulation de son tournoi à Wavre l'an dernier pour les mêmes raisons, c'est donc la seconde fois que Nicolas Melain voit le travail de plusieurs mois partir à la poubelle. Mais cela n'entame pas sa motivation. " Ça commence à faire beaucoup mais nous restons positif, en se disant que l'avenir ne peut qu'être meilleur. Dès ce soir, on débute la préparation de l'édition 2022."