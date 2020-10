La communication des organisateurs du Trail du BW

NB: Elle était pourtant belle notre médaille finisher…

© DR



Ce samedi, les amateurs de course à pied avaient rendez-vous à Grez-Doiceau pour prendre part au Trail du BW. Depuis plusieurs semaines, les organisateurs travaillaient d’arrache-pied pour proposer un bel événement, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, comme ils l'avaient fait avec le Marathon du BW et les 20km du BW parfaitement organisés à Ramillies. Et même si le gouvernement avait serré la vis la semaine dernière, les organisateurs du Trail du BW avaient à coeur de maintenir la tenue de leur événement.Mais ce mercredi, c’est un grand coup de massue qui est venu frapper Laurent Saublens, son équipe et son armée de bénévoles puisque les autorités communales leur ont signifié l’interdiction d’organiser le Trail du BW vu l’évolution de la situation.voilà de quoi résumer en une phrase la motivation qui habitait cette armée de bénévoles.Hello tout le mondeLa vie d’organisateur est un long fleuve tranquille. Passionné, on veille à faire de notre mieux pour partager cet amour pour le sport. Il faut composer avec les autorités, les riverains, le terrain, les bénévoles et les participants.Un savant dosage qui demande quelques efforts pour au final, quelques heures de partage le jour J.En 1986, année de nos débuts, en 2000 ou encore en 2020, rien n’a changé, les moments difficiles se mélangent aux moments de bonheur.Cette fois encore, on a eu du plaisir, si si, à vouloir le meilleur pour les autres. Etions-nous fous? Sûrement! Fous de vivre et de faire vivre.Mais voilà, nous avons donc été avisé par l'administration communale ce mercredi de l’interdiction d’organisation vu l’évolution de la situation.Nous ne commenterons pas cette décision. De toute façon, chacun à son avis sur la question, et…. rien n’y changera.Foncer, trébucher, se relever, et avancer, c’est la devise de tous les sportifs et la nôtre également.Alors au-delà des déceptions, on se doit à présent, de la même manière que l’on a tenu à vous informer des détails de l’organisation, de vous communiquer ceux pour la suite de votre inscription.Vous allez recevoir un mail du prestataire des inscriptions où l’intégralité de l'argent est bloqué depuis le premier jour.Trois options:La première, un remboursement, moins les frais de gestion administrative (2 euros).Seconde possibilité, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir l’organisation qui, à ce jour, à quand même délié les cordons de la bourse (ceux qui ont déjà organisé savent ce qu’il en est), un don de leur inscription est possible.Et enfin, pour celles et ceux qui ont, comme nous, envie de croire qu’un avenir existe, un report de votre inscription sur l’édition Trail du BW qui sera mise sur pied dès que les voyants seront à nouveau au vert.On regrette tous les désagréments que cela aurait pu vous occasionner.Les 150 bénévoles sont à présent prévenus de cette annulation, et dès demain, le Trail du BW de ce samedi sera en mode rangement de ce qui a déjà été préparé,...Et puis samedi, journée ensoleillée, on se lèvera, comme tous les matins, avec plein d’envies dans la tête. Et quand viendra le soir, on ira se coucher avec cette même volonté de rester positif, car la vie est ce qu’elle est, mais c’est à nous de faire en sorte qu’elle soit belle.Portez-vous bien