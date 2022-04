"L’écart de jeudi est trompeur. Le danger serait de penser que la qualification est entérinée. Je m’attends à un match âpre." En trois phrases, le coach Dusart veut absolument éviter le piège de la facilité. Son équipe a en effet été ultra-dominante deux jours avant : "On a fait un super boulot collectivement. Notre défense a été impressionnante mais par respect pour l’adversaire et nos supporters, on n’a pas le droit de considérer l’écart (NdlR 38 points) de mercredi comme argent comptant. J’en veux pour preuve que les Panthers ont fait reposer leurs cadres et ont aligné une R1 dans le dernier quart." (...)