Le Walhinois Martin Oldenhove (19 ans) était engagé ce vendredi aux championnats du monde de duathlon qui se déroulaient à Targu Mures, en Transylvanie, dans le centre de la Roumanie. Il y participait dans la catégorie des juniors sur des distances de 5 kilomètres à pied, suivi de 22,5 kilomètres de vélo pour terminer par une course à pied de 2,5 kilomètres.

Lors de la première épreuve de course à pied, l’athlète du Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart est resté dans le premier peloton, fort de onze coureurs. C’est donc ensemble qu’ils ont entamé l’épreuve cycliste. Martin Oldenhove et Wout Ghielens, un autre belge engagé dans la course, ont attaqué à vélo. Les Italiens Nicolo Astori et Davide Menichelli les accompagnaient dans leur échappée. Les quatre hommes ont rapidement pris l’avance. Ils ont compté une minute d’avance sur leurs plus proches poursuivants qui n’ont jamais pu les rejoindre. (...)