Alors que le FC Walhain occupera les installations, les dirigeants du Wallonia ont confirmé leur départ des Boscailles.

Si dans un premier temps ils avaient affirmé qu'ils ne quitteraient pas Walhain, ils annoncent désormais qu'ils vont déménager et dévoileront leur prochaine destination d'ici peu.

Le Wallonia Walhain n'existe plus. En effet, comme l'ont affirmé les dirigeants dans les colonnes de L'Avenir Brabant wallon, le Wallonia Walhain change de nom et devient le Golden Black FC.Si le club devrait bel et bien continuer d'évoluer en D3 amateurs la saison prochaine, cela ne sera plus à Walhain. On le sait, la commune de Walhain avait lancé un appel à projets, qui avait débouché sur la création du FC Walhain. Dans ce contexte, les dirigeants du Wallonia avaient été priés de quitter les Boscailles.