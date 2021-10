La Commune de Waterloo a désigné le BATD comme gestionnaire du site du Waterloo tennis, "un gros bateau avec un vrai potentiel en plein centre de Waterloo", évoque Karine de Bodt-Biver, présidente du BATD.

Après Odrimont, La Cure et le Primerose, ses trois clubs historiques, se sont ajoutés l’Euro TC à Woluwe-Saint-Lambert ainsi que quelques écoles et c’est maintenant le Waterloo tennis qui s’ajoute sur la carte de visite du BATD. "On a l’avantage de connaître les lieux puisque le BATD possédait déjà l’école de tennis du club depuis 1998. On reprend maintenant l’horeca et le club pour une gestion de l’ensemble du site dont s’occupait avant Waterloo Sports."

Au niveau du tennis, l’endroit est idéal. "On est à un quart d’heure d’Odrimont, ce qui va faciliter les échanges pour les groupes de jeunes."

Le padel en ligne de mire

Vendredi dernier, une grande fête qui a réuni 180 convives était organisée pour acter de façon officielle ce changement. L’occasion d’évoquer certains projets, dont le renforcement de l’offre au niveau du padel. "Il y a deux nouveaux terrains sur la place communale et l’idée est de les ramener sur le site du Waterloo tennis où le terrain de padel déjà en place sera rafraîchi."

En ajoutant les neuf terrains de tennis, dont huit sont couverts en hiver, l’offre sera magnifique. "Le club reste une propriété communale mais en termes de synergie sportive, l’opportunité était parfaite pour le BATD", insiste Karine de Bodt-Biver.

Le BATD aura une vue globale sur le club et tout ce qui s’y passe. David Mata est le responsable du club, aidé par Alain Denis, le nouveau directeur sportif du BATD. Gaëtan de Lovinfosse et Gary Williams restent, quant à eux, les responsables de l’école de tennis.