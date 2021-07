L’équipe autour des Diables ne se limite pas à Roberto Martinez et son adjoint. Pour aider Lukaku et compagnie à aller le plus loin possible à l’Euro, l’encadrement de notre équipe national a aussi pu compter sur trois analystes vidéos provenant du monde amateur (aux côtés des pros), parmi lesquels Thomas Lambert. Coach à la RAAL, le Wavrien était en dehors de la bulle sanitaire de 72 construite autour des Diables mais a contribué au parcours des Diables.

"Le but de notre travail était de fournir des rapports détaillés et des analyses de toutes les équipes que la Belgique pouvait rencontrer dès la phase à élimination directe", explique Thomas Lambert. "On avait les images TV et tout un fil venant de l’UEFA pour réaliser notre travail."

Si Thomas Lambert n’a pas suivi l’Euro aux côtés de l’équipe nationale, ce fut pour lui une superbe expérience. "Une magnifique aventure.