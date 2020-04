Leotrim Pajaziti quitte Rebecq: "Je suis prêt pour la D1 amateurs" © moisse Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Le buteur quitte Rebecq pour des raisons extrasportives et avec l’envie de franchir un nouveau cap.



Arrivé il y a un an à Rebecq et après y avoir connu des débuts plus difficiles que prévu, Leotrim Pajaziti a annoncé qu’il quittait le club. "Je pars pour des raisons extrasportives. Sportivement je n’ai aucun souci puisque je suis assez content de ma saison. Même si je n’ai pas commencé autant de matchs qu’espéré, j’ai tout de même terminé meilleur buteur de l’équipe. Mais je suis surtout content du beau parcours que nous avons vécu ensemble, que ce soit en coupe ou en championnat. Je suis d’ailleurs persuadé que si nous avions été au bout du championnat, nous aurions terminé dans le Top 3", nous confie-t-il.



S’il a décidé de quitter Rebecq, Pajaziti ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est certaine, il veut relever un ambitieux challenge. "J’ai discuté avec quelques clubs mais il n’y a encore rien de concret. Je cherche un club sérieux et surtout ambitieux, que ce soit en D2 ou en D1 amateurs. Je suis prêt pour jouer en D1 amateurs, je sais que j’en suis capable. J’ai envie de franchir une étape supplémentaire après ma saison à Rebecq, un club qui aurait facilement sa place en milieu de tableau en D1 amateurs."



Rebecq dont il retiendra notamment cette folle aventure en Coupe de Belgique couronnée par un huitième de finale à Sclessin. "Cette Coupe de Belgique a été un grand moment, quelque chose de spécial et que nous n’oublierons pas. Jouer au Standard, devant la famille, c’était fantastique. C’est là qu’on se dit que les joueurs professionnels ont quand même de la chance de pouvoir jouer dans des stades plein chaque semaine."