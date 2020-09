"Donner du bonheur aux gens"

Alexandra Tondeur et Marcel Denis mis à l’honneur

Infos pratiques

Lieu: Complexe sportif de Ramillies, avenue des Déportés, 48.

Départ des courses: 20km (9h), 10km (10h) et 5km (10h20).

Parking: Parking prévu juste à côté du complexe sportif.

Heure d’arrivée: 30 minutes maximum avant le départ sur le site, 15 minutes avant le départ dans les box.

Inscriptions: les inscriptions sont ouvertes jusqu’à ce jeudi 1er octobre.



Un mois et demi après le Marathon du BW, Ramillies accueille ce dimanche 4 octobre les 20km du BW. Au programme, un 20km bien sûr (9h), un 10km (10h) et un 5km (10h20), de quoi combler les 800 participants annoncés., explique Laurent Saublens, organisateur de l’événement.Comme ce fut le cas en août avec le Marathon du BW, ces 20km du BW auront lieu à Ramillies, qui devient petit à petit un lieu important dans le monde du jogging brabançon.Ces 20km du BW, c’est aussi l’un des rares événements jogging organisé en Belgique, et pratiquement le seul depuis le déconfinement en Brabant wallon. Une organisation que l’on doit à la détermination de Laurent Saublens et de son équipe.Le 5km sera encadré/parrainé par Alexandra Tondeur alors que pour le 10km, une vague spéciale Je cours avec Marcel permettra à ceux qui le souhaitent de courir dans la même vague que le célèbre organisateur du Challenge du Brabant wallon. « C’est une reconnaissance pour tout son investissement », précise Laurent Saublens.