Déjà bien en jambes, le Brainois aura à coeur de briller au Bioracer Tour de Wallonie.

Il y avait du monde dimanche à Blanmont. Et également un sacré niveau lors des épreuves organisées par l’Entente Cycliste de Wallonie.

Le Brainois Daniel Cappiau (17e en Masters C) y disputait sa première course de la saison chez les masters. L’occasion de faire le point avec ce cycliste au gros mental, qui roule environ 600 kilomètres chaque semaine. “J’essaye toujours de donner le maximum pour dépasser mes limites et aller au-delà de mes objectifs prévus. Pour cela, je peux compter sur mon mental qui m’aide à me surpasser.”

Exigeant avec lui-même, Daniel Cappiau tient la forme en ce début de saison particulier. “Le plus important est que les sensations soient très bonnes actuellement, ce qui est de bon augure pour la suite”, explique celui qui s’est fixé quelques gros objectifs dans les prochaines semaines. “Je serai au départ ce mercredi à Nil car je prépare l’épreuve par étapes de Ludovic Draux qui aura lieu en août. Mon objectif, c’est la Bioracer Tour de Wallonie du 13 au 16 août où mon directeur sportif Mario Buscema va me mettre 4 équipiers pour m’aider à faire un top 10. Ensuite, je disputerai la Santini GF Mont Ventoux début septembre. Là, j’ai l’ambition de réaliser un top 50.”

Cette dernière épreuve se termine par l’ascension du mythique sommet de Provence, rendez-vous incontournable des coureurs cyclistes mais qui est redoutable de part sa difficulté. Pour l’affronter, Daniel Cappiau suit un programme spécifique concocté avec ses préparateurs. “J’ai besoin de cela pour donner le meilleur de moi-même.”

A la base, un autre rendez-vous avait été coché à l’agenda du Brainois : le championnat du monde des GF. Mais l’épreuve est pour le moment suspendue à cause de la situation sanitaire.

À Blanmont, on soulignera par ailleurs la prestation de Grégory Carême, qui s’est échappé dans le dernier tour de la course pour élites et Masters A mais qui se fit finalement remonter de justesse pour prendre la quatrième place.