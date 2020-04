Michael Martin et Nicolas Devillé avaient un accord pour fusionner leurs projets pour un nouveau club de football à Walhain, à la demande de la commune. C’est pourtant le dossier de Guy Van Der Straeten qui a été choisi…

Les deux candidats non repris pour la création d’un nouveau club de football à Walhain sont furieux ! Ils ne digèrent pas les arguments avancés par la commune pour expliquer le choix du projet footballistique.

"C’est purement politique ! Il faut savoir que Monsieur Sprimont, échevin des Sports, est derrière le projet de Guy Van Der Straeten. La commune avait demandé de faire table rase du passé et ils reprennent Guy Van Der Straeten qui est au club depuis 25 ans et qui est soutenu par Francis Sprimont. Au niveau des projets, il n’y a pas photo : rien n’est quantifié et rien n’est budgétisé chez Monsieur Van Der Straeten", déplore Michael Martin.

"Le choix politique doit être assumé"

Ces deux derniers étaient parvenus à un accord pour fusionner leurs projets, à la demande de la commune. Mais Guy Van Der Straeten n’a jamais souhaité les rejoindre, selon leurs dires. "Remettre ces gens-là qui n’ont jamais rien fait pour les jeunes, je trouve ça scandaleux. Francis Sprimont est adoré à Walhain pour ce qu’il a fait avec l’équipe première, mais il a toujours acheté des jeunes, sans faire attention à la formation."

Sur la forme, Michael Martin estime que la commune n’a pas été correcte. "Un vrai vaudeville ! Il y a une semaine, Nicolas Devillé a reçu un appel du bourgmestre pour lui annoncer que son projet était retenu. Sauf que Guy Van Der Straeten n’a pas accepté d’intégrer son projet et le bourgmestre a fait machine arrière, en disant qu’il avait mal compris, que sa réponse n’était pas définitive. Il a rebattu les cartes parce qu’il voulait que Guy Van Der Straeten soit compris dans le nouveau projet à tout prix. Il doit beaucoup à Francis Sprimont pour son élection en tant que bourgmestre et a subi des pressions. Cela ne me dérange pas qu’il fasse un choix politique, mais qu’il l’assume au lieu de dire que le choix s’est fait par rapport au projet, parce que ce n’est certainement pas le cas."

"Les dés étaient pipés…"

Surtout que, toujours selon Michael Martin, la commission consultative du sport avait recalé le projet de Guy Van Der Straeten. "Car on reprenait les anciens et on les remettait aux commandes. La commission a estimé que les deux autres projets étaient meilleurs. Et vu que nous sommes tombés d’accord pour unir nos deux projets, l’équipe était encore élargie. Ce sont M. Gillet (premier échevin, Ecolo) et Dubois (bourgmestre, Avenir Communal) qui se sont occupés du dossier pour ne pas que Francis Sprimont s’en mêle. Sauf que ce dernier leur a mis la pression. Les dés étaient pipés à l’avance. On croyait pourtant en leur honnêteté…"

Les deux candidats ne digèrent pas la nouvelle. "Je souhaite bonne chance aux dirigeants et j’espère que les jeunes de Walhain seront choyés… car ils ont plutôt été oubliés, ces 25 dernières années."