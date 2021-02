Deux semaines et demie après un succès à Phantoms Boom et quatre jours avant de recevoir Sint-Katelijne-Waver au même endroit (le match aura lieu ce mercredi à 20h00), les Castors accueillent ce samedi soir et dans leur salle Lummen.

Dans le peloton du bas avec une seule victoire en sept apparitions, la formation limbourgeoise (où évolue l’ancienne Ottintoise Tatiana Verdonck) ne devrait pas empêcher les Brainoises d’atteindre un dixième succès de rang en TDW1.

Vainqueur facile à l’aller (50-88), Braine ne devrait pas être mis en difficulté. Il s’agira surtout pour le coach Dusart de faire tourner son effectif. Sans manquer de respect par rapport au 10e du championnat, les Castors se serviront de cette rencontre comme d’une rampe de lancement pour préparer la venue du SKW. Nous y reviendrons mais il s’agira à la fois de la revanche de l’EuroCup (Braine avait facilement gagné 77-51 dans la bulle de Valence) et d’une belle opposition de style entre la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense de la TDW1.

Au rayon médical, Erika De Souza n’avait pas joué à Boom et avait passé une échographie de l’épaule. La Brésilienne au passeport espagnol est rétablie et sera apte ce soir. Ce ne sera pas le cas de Brittany Starling. L’Américaine doit reposer son tendon d’Achille. Elle fait donc l’impasse sur ce match face à Lummen. On ignore encore si elle jouera face aux Malinoises.