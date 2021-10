Troisième étape pour les Brainoises dans cet EuroCup : Londres. Ou l’adversaire qu’on n’attendait pas dans ce groupe. Braine se voyait déjà sous le soleil de Gran Canaria. Mais en pré-qualification, le club londonien a épaté par ses qualités. Il a donc fallu revoir les plans et troquer un billet d’avion pour un billet Eurostar.

Levées à l’aube ce mardi, les Brainoises ont rejoint la gare de Braine-l’Alleud, direction Bruxelles Midi puis l’Angleterre où le basket n’est pas le sport numéro un. L’étonnement se lisait sur les passants croisant le groupe des joueuses dans un même uniforme en gare de Saint Pancras. À voir les matchs précédents, l’assemblée devrait d’ailleurs être très clairsemée dans la Copper Box (salle construite pour les JO de 2012), ce mercredi à 17 h (heure belge).

Mais qu’on ne s’y méprenne, si l’engouement n’est pas encore présent, le club londonien a des ambitions. Il compte déjà une victoire (contre Keltern). "C’est l’équipe la plus rapide des trois qu’on va jouer, souligne le coach brainois Frédéric Dusart. Il y a de très bonnes extérieures comme Norton, Winterburn ou Leonard, sans oublier Leedham que je connais bien puisqu’elle a évolué à Bourge s et à Villeneuve. C’est une guerrière. De manière générale, cette équipe ne lâche rien et se bat jusqu’au bout." (...)