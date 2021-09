Ce fut un chouette moment pour tout le monde”. Le stage de quasi 48 heures des 32 Brainoises du Pôle régional et de leurs 4 coachs (Laurent François pour la R2, Fabien Muylaert P1-U19, Jean-François Michiels U16 et Charlotte Muylaert U14) dans les installations Adeps de Chiny (Gaume) a également ravi Gérard Legrand, coordinateur de la Castors Braine Académie.

Elle n’était pas en terre inconnue. “C’était le premier grand projet de l’Académie. On a discuté avec les joueuses et leurs parents, qui ont financé le séjour. On a eu un très bon retour. Pour ma part, je connais très bien les installations pour y donner des stages depuis les années 1980.”

Celui qui a pris ses fonctions au printemps n’a pas perdu de temps en chemin. (...)