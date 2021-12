Le Royal Castors Braine est sorti victorieux de son duel à Namur et reste invaincu en championnat.





Sur son nuage au bout d’un quart-temps mené tambour battant (26-18), Namur a dû subir le retour et la domination des Castors aussi homogènes qu’autoritaires les trois quarts restants (44-70).

Joué sans public, dans un contexte sanitaire délicat et dans un environnement extra-sportif surréaliste (contrôle antidopage), ce ne fut sans doute pas le meilleur Clasico mais les échanges furent intéressants et le vainqueur logique. Namur épata la galerie d’entrée avec un brio à distance impressionnant. Après ces 6x3 et le gain du premier quart, ce sont les Brabançonnes qui mirent les choses au point. Physiquement et dans l’intensité, elles rétabliront la balance des rebonds et provoqueront de nombreuses erreurs chez l’adversaire. "On démarre bien parce qu’on est concentrées sur notre sujet, témoignait Kamilla Ogun. On s’est relâchées au troisième quart et face à une équipe comme Castors, cela ne pardonne pas. Chaque erreur s’est payée cash."