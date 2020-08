Les Castors joueront en Eurocup la saison prochaine plutôt qu'en Euroleague. C'est ce que le club a annoncé dans sa communication ce lundi matin.

éNous sommes bien placés pour nous en rappeler, tout avait été organisé pour recevoir et se déplacer à Valence en 1/4 finale d'Eurocup en mars mais les rencontres ont été annulées. Mais pas les frais! Dans de telles conditions, malgré la qualification directe, il est illusoire voire inconscient pour notre club d'envisager une compétition européenne comprenant des déplacements dans des zones à risque ou ne pouvant recevoir pour des raisons liées aux mesures en Belgique. D'ailleurs la FIBA bien consciente des difficultés a prévu un plan B avec les 2 coupes d'Europe démarrant en janvier et l'Euroleague en formule réduite. Il est intéressant de constater que l'Eurocup (qui fera entre autres le plein de clubs français et espagnols) pourrait ressembler à l'Euroleague ou l'inverse ... C'est une saison très spéciale et on n'a pas encore tout vu ! C'est donc exceptionnellement à l'Eurocup que les Castors participeront cette saison avec des affiches qui promettent !"

Le tirage est prévu le 17 aout. Toutes les rencontres du premier tour se dérouleront à Braine. Le championnat de la Top Division Women démarrera quant à lui le 3 octobre à Braine face au Phantoms Boom. Un match que pourrait louper la Canadienne Alexander, en cas de playoffs avec la franchise des Minnesota Lynx avec laquelle elle dispute le championnat de WNBA.

Castors Braine a également communiqué son programme de préparation.