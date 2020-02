Ils se connaissent depuis qu’ils sont gosses. Le père d’Alessio est le parrain de Massimo et a été son coach à ses débuts à Anderlecht-Milan. Les deux cousins ont désormais 17 et 20 ans et pour la première fois de leur carrière, ils ont joué en même temps dans une équipe fanion. C’était contre Durbuy, le 2 février dernier. "J’étais tellement concentré que je ne me suis même pas dit ‘nous sommes réunis’", livre Massimo. "Je ne m’attendais pas à monter. C’était un moment très spécial", se souvient Alessio.