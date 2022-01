Les demi-finales de la Coupe de Brabant sont connues Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Lasne Ohain recevra Grez et Chastre affrontera le Léo chez les hommes. © Sterpigny

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Brabant a eu lieu ce lundi. On connait désormais les affiches tant chez les messieurs que chez les dames.



Les dates de ces rencontres ne sont pas toutefois pas encore fixées puisque tout cela dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. "Ce qui est certain, c'est que ces rencontres devront se jouer en semaine au vu des remises. D'autant que nous avons l'espoir de jouer la finale lors du week-end de Pâques, au stade Machtens, en fonction de l'accord du RWDM que nous espérons obtenir", précise Marc Roosens.





Demi-finales hommes

Lasne Ohain - Grez-Doiceau

Chastre - Léopold



Demi-finales dames

Wavre-Limal - Fémina White Star C

Lasne Ohain - RSC Anderlecht C