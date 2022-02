Avec un récent bilan de 15 sur 18 et une série en cours de quatre victoires, Jodoigne est la meilleure équipe de ces six dernières rencontres. C’est bien. Très bien même. Mais pour que ce bon bilan soit utile, il est impératif de le faire fructifier. Et Jodoigne a toutes les cartes en mains pour que ce soit le cas. Non seulement l’équipe joue bien, elle progresse au fil des rencontres, et elle se retrouve devant un calendrier très intéressant avec un déplacement ce dimanche à Gouvy, la lanterne rouge qui reste sur trois défaites, avant trois rencontres à domicile face à Marloie, Huy et Wanze Bas-Oha.

Et si Jodoigne parvenait à déjouer tous les pronostics ? Quand on voit la maturité affichée par les troupes de Christophe Kinet ce dernier dimanche face à Aywaille, les Canaris ont toutes les raisons d’y croire.