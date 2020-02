Brabant WallonExclusif Les joueurs de Walhain à nouveau en grève: "On ne nous a payé que 4 points" La rédaction

Une nouvelle réunion est prévue avec un membre de la direction ce jeudi.



Auteur d’une bonne saison sur le plan sportif, Walhain connaît des soucis extra sportifs depuis plusieurs semaines. Des soucis qui avaient notamment perturbé la reprise du deuxième tour puisque les joueurs avaient refusé de s’entraîner en début d’année suite à des retards de paiement.



Finalement, après les promesses faites par la direction quant à la régularisation de leur situation, les joueurs avaient accepté de reprendre le chemin des entraînements et du championnat. Mais cette semaine, les joueurs ont décidé de se remettre en grève, les paiements attendus n’ayant pas été effectués comme promis il y a quelques semaines. "Nous devions être payés le 15 février mais nous n’avons toujours rien reçu. Nous avons donc décidé de ne pas nous entraîner ce mardi et de nous mettre en grève. Une nouvelle réunion est prévue avec le directeur technique ce jeudi", confirme une source interne au club.



Les retards de paiements concerneraient surtout les primes. "Depuis le début de la saison, on ne nous a payé que quatre points: ceux du partage à Jette et de la victoire contre PAC Buzet en tout début de saison. C’est vraiment triste d’en arriver là car nous étions en train de réaliser une belle saison et que tout le monde était encore motivé à l’idée d’aller chercher le tour final."