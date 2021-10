Pour clôturer la kermesse du club, la D3 a bien failli se faire surprendre par une courageuse équipe de Gouvy. Elle s'est finalement imposée 2-1.

Après la victoire de la P3 sur Walhain et la réussite de la kermesse aux moules, il restait à la D3 à ponctuer un très beau week-end à la Cabouse face à la lanterne rouge de Gouvy. C’est chose faite mais dans la douleur avec une équipe de Jodoigne inodore et incolore en première mi-temps et – heureusement – plus inspirée en seconde.

“Nous ne sommes qu’au mois d’octobre mais c’était déjà un match capital où il ne fallait pas se louper. (...)