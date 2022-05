La défaite au botté des penaltys du Sporting Bruxelles à Hornu a mis un terme aux espoirs de montée du RRC Waterloo en P1 et du FC Walhain en P2. Il reste un mince espoir du côté du BW de voir la RU Tubize-Braine d’accéder à la D1 amateurs mais cela n’aurait aucune répercussion au niveau de la province du Brabant.

Les verdicts sont donc connus. Et définitifs. En P1, le Léopold est le seul à monter. Dans le bas du classement, il y a trois descendants au lieu de deux puisque Stockel descend de D3 en P1, ce qui entraîne un descendant supplémentaire de P1 en P2 et de P2 en P3. Le FC Schaerbeek en est la principale victime et accompagnera Nivelles et l’ES Braine en P2. Quatre places se sont libérées en P1. Stockel en prend une, les deux champions de P2 (Perwez et Evere) ainsi que Saint-Michel, vainqueur du tour final, les trois autres.