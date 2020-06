Le CP Brabant a dévoilé les propositions des quatre séries provinciales.

Alors qu'une reprise des championnats de football est prévue pour le premier week-end de septembre, le CP Brabant dévoile les propositions de séries en vue de la saison prochaine. Et on commence avec le football féminin composé d'une P1 (14 équipes), d'une P2 (14 équipes) et de deux P3 (13 et 12 équipes) en Brabant.