C’était une belle activité à partager en équipe, un beau challenge sportif que de marcher les 21 km ce dimanche mais le projet nous tenait particulièrement à cœur car il permettait de soutenir l’association Think Pink dans sa lutte contre le dépistage, le suivi et le traitement du cancer du sein", déclare Françoise Hautfenne, en évoquant la 3e édition de la North C Walk, qui a eu lieu à Coxyde.

Il faut savoir que dans son équipe de hockey, une joueuse a déjà été atteinte d’un cancer du sein, alors qu’une autre l’a contracté après l’inscription, "ce qui nous a encore plus motivées."

L’inscription au challenge était gratuite mais pour soutenir Think Pink, il fallait que chaque participant se fasse parrainer ou marrainer pour un montant minimum de 100 €. (...)