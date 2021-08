La reprise a sonné pour les championnats amateurs. Après des mois d’absence, les joueurs de N1, D2 et D3 reprennent le chemin de la compétition. Enfin !

Au moment de passer les effectifs en revue, nous avons toutefois été interpellés par l’âge des joueurs. En effet, sur les huit clubs brabançons évoluant en D2 et D3 ACFF, une vingtaine à peine a plus de 30 ans et une poignée affiche plus de 35 ans.

Une situation que nous avons tenté d’expliquer en compagnie de quelques-uns d’entre eux, dont Michael Clepkens, le gardien du RSD Jette, 35 ans au compteur. “Je peux comprendre que l’on retrouve de moins en moins de joueurs de plus de 30 ans à ce niveau. (...)