Dans la famille Mortant, le sport est une religion. Le papa a pratiqué l’athlétisme, le grand frère est basketteur professionnel à Mons-Hainaut et les filles affolent les chronos sur les pistes d’athlétisme. Elles sont d’ailleurs trois à attirer tous les regards du côté du CABW. Alexandra (16 ans), Audrey (15 ans) et Annah (14 ans), trois sœurs unies par leur passion commune pour l’athlétisme. "Faire du sport avec ses sœurs, c’est quelque chose de spécial, de très motivant aussi. On s’encourage beaucoup et on prend chacune exemple sur les deux autres", expliquent les trois sœurs.

La passion de l’athlétisme, c’est leur papa qui leur a transmis. Si Alexandra s’est rapidement fait un nom et s’illustre désormais chez les scolaires, Audrey et Annah ont suivi la voie de leur grande sœur. "Au début, nous ne pensions pas que nous allions faire de l’athlétisme toutes les trois en même temps, Annah nous a rejoints un peu plus tard. (...)