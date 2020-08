De retour en Belgique après avoir brillé en Espagne, Lionel Taminiaux est confiant avant d’aborder les prochaines échéances. "Sur la Vuelta Burgos, je ramène deux bons résultats avec une cinquième et une onzième place. J’ai eu un brin de chance mais les résultats sont là. Je me suis senti bien. J’avais un peu peur du niveau vu la concurrence mais au final, cela m’a paru plus accessible que je ne le pensais ! Je m’attendais à avoir plus difficile au niveau des parcours, mais finalement, cela s’est bien passé."