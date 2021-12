Non seulement, Maxuella Lisowa. a alimenté le marquoir mais qui plus est, elle s’est battue comme une lionne sur toutes les actions. Ses stats sont éloquentes : 24 points, 68,8 % de réussite et… 17 rebonds.

"Je suis effectivement satisfaite de mon match, mais mon sentiment, comme celui de l’équipe, est un peu mitigé. On sait qu’on a fait la moitié du boulot, mais on est un peu triste de ne pas avoir réussi à garder l’avance de 20 points qu’on avait à la mi-temps, confiait la co-capitaine brainoise. Notre objectif maintenant est d’aller chercher cette deuxième victoire. On n’a pas envie de calculer…"