La RUTB, qui s'opposera à Jette ce samedi (20h), va mieux et l’a prouvé ce dimanche en s’imposant à Verlaine. Un renouveau parfaitement incarné par Samy Lkoutbi.

La RUTB est parvenue, grâce à sa victoire sur le terrain de Verlaine ce dimanche, à mettre fin à plus de deux mois sans succès à l’extérieur. Un succès qui vient confirmer le retour en grâce de la RUTB après plusieurs longues semaines de disette. Si ces trois points auront été acquis dans la douleur, à l’issue d’une rencontre compliquée à gérer et face à des adversaires qui ne cherchaient pas forcément à jouer au foot, mais uniquement à empêcher l’autre équipe de l’emporter, cette victoire sera certainement le déclic qu’il manquait encore aux Blanc et Or pour se dire totalement sortis de la crise (...)