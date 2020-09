L’AFC Tubize version 20/21 fait la part belle aux jeunes. Sur la feuille du match contre Durbuy, ils étaient six à être qualifiés U21. Et s’ils sont issus du club, c’est encore mieux. C’était le cas de Jérémie Manoka, Maxime Migliore, Floriano Giusto, Mano Van Onsem et surtout, Louis Delhaye, l’auteur du 4e but, de la tête sur corner.