Le week-end dernier, à une semaine des championnats de Belgique indoor, Lucie Ferauge s’est testée sur 400m à Gand. Une première depuis près de deux ans pour l’athlète du CABW qui disputait là sa deuxième compétition de l’année seulement.

"Ça faisait 2 ans que je n’avais plus couru un 400m. Le rythme n’était pas du tout là, ma course n’a pas été exceptionnelle mais ce n’est pas grave, je sais que je suis en forme et que le rythme va revenir", nous explique-t-elle.