L’ancienne championne de Belgique monte une formation avec Luc Mayné, avec le matricule d’Ottignies-Perwez.

Après une année de retrait, la formation de Luc Mayné Ottignies-Perwez, qui roule cette saison sous licence ECW, a décidé de reprendre un matricule pour 2021 avec un projet novateur qui mettra (enfin) le cyclisme féminin à l’honneur !

Avec une directrice technique au palmarès que l’on ne présente plus, en la personne de Ludivine Henrion, la formation brabançonne wallonne peut compter sur un chef d’orchestre idéal pour mener à bien le projet qui, en une dizaine de jours, a déjà vu onze filles issues de la Wallonie, rejoindre l’équipe. Parmi elles, on retrouve trois cyclistes du Brabant wallon : Alyssa Lurquin, Francine Delain et Océane Jonckers. (...)