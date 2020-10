Quasi le seul à avoir osé organiser des épreuves cyclistes après le confinement, Ludovic Draux (Entente cycliste de Wallonie) dresse un bilan positif de cette période intense qu’il vient de vivre. "Là, pendant quinze jours, je déconnecte complètement avec le vélo, je fais le vide et je me repose. Mais oui, je suis fier et heureux d’avoir permis aux coureurs cyclistes de continuer à pratiquer leur sport, même si cela a été épuisant, et surtout très stressant !"

Durant près de quatre mois, les courses se sont multipliées, parfois à raison de trois épreuves par semaine avec un taux de participation jamais atteint. "On n’en vivra plus jamais cela, j’en suis conscient. Nous avons attiré énormément de monde. On a fait du +200 % en matière de participation, avec un pic à 411 coureurs sur la journée à Sart-Dames-Avelines.



(...)