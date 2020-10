Équipier modèle, le Tubizien devrait pouvoir tenter sa chance l’an prochain.

Au sein de l’équipe Bingoal Wallonie Bruxelles, Ludovic Robeet a été une nouvelle fois à la hauteur des espérances. Fidèle lieutenant, le Tubizien a abattu un travail conséquent, dans l’ombre pour permettre aux leaders de s’illustrer. Mais cette saison, Ludovic a eu l’occasion à quelques reprises de démontrer qu’il pouvait aussi être performant.

“Pour moi, l’année était plutôt positive. Je me suis bien amélioré. J’ai passé un cap et grâce au confinement où j’ai bien bossé, on a pu voir sur plusieurs épreuves que j’étais bien présent. Je subis moins et je fais la course à présent. C’est un avantage !”