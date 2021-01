La deuxième édition du Marathon du BW fut l’un des rares événements de course à pied proposés en Brabant wallon depuis le début de la pandémie de coronavirus. En août dernier, malgré un protocole sanitaire très strict, les organisateurs avaient osé proposer un événement à destination du grand public.Aujourd’hui, le sport est toujours en grande partie à l’arrêt dans notre pays mais cela n’empêche pas certains d’avoir des projets. C’est le cas de Laurent Saublens et son équipe qui ont décidé d’organiser la troisième édition du Marathon du BW le dimanche 15 août 2021 à Ramillies. Les inscriptions sont même déjà ouvertes depuis ce mercredi 18h., annoncent les organisateurs.Au programme, on retrouvera quatre distances: 5 km, 10 km, semi et marathon., motivent les responsables de la course.Notons toutefois que le nombre d’inscriptions est limité à 800 personnes., ajoute Laurent Saublens.Le lien pour s’inscrire: https://ultratiming.ledossard.com/inscription/index.php?id=901