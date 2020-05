Toutes les compétitions sportives sont interdites jusqu’au 31 juillet. Quel impact pour le football en Brabant?

"Dans l’état actuel des choses rien ne change et de toute façon, on se pliera aux décisions de l’ACFF. Pour le moment il a juste été décidé de ne pas autoriser les rencontres jusqu’au 31 juillet. Après que va-t-on faire? Aujourd’hui, personne ne peut dire de quoi l’avenir sera fait et quels seront les effets du déconfinement sur le coronavirus", explique-t-il.



S’il est encore difficile d’évaluer comment les choses vont évoluer d’ici là, Marc Roosens envisage quelques scénarios pour la reprise du football à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Avec quelques questions aussi.





"Nous étudions différents scénarios, je les ai en tête, j’ai assez d’expérience pour jongler avec ça. Mais nous allons attendre les directives de l’ACFF. Mais il y a aura deux paramètres importants à prendre en compte: Au niveau financier, les clubs amateurs seront-ils autorisés à organiser des tournois en septembre pour renflouer un peu leurs caisses? Et est-ce que les parents vont laisser leurs enfants aller au football? Aujourd’hui, nous sommes encore trop tributaires de l’évolution de la situation. En conclusion, la décision prise par le CNS ce mercredi ne change rien à notre situation au niveau du Brabant."



Ce mercredi, lors du conseil national de sécurité, les autorités fédérales ont annoncé que toutes les compétitions sportives étaient annulées jusqu’au 31 juillet. Une décision qui n’a pas de nouvel impact immédiat sur le football brabançon, comme nous le confirme Marc Roosens.