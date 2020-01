La Carolo et le Brainois se sont montrés les plus rapides sur les dix kilomètres de la première manche du challenge du BW 2020.

Première victoire pour Catherine Martens (ex-CABW) sur un parcours du challenge du BW. La runneuse du CRAC Charleroi a terminé la course en « 40 minutes et des… ». La sportive de 41 ans n’a pas vraiment fait attention à son temps, elle qui était venue « par hasard » faire cette course. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un si gros rendez-vous. J’étais étonnée du monde. »

Chez les messieurs, Romain Deblander, 28 ans, a signé 34’33.

Sur le 5 kilomètres, Geoffroy Vanderstraeten a fait 15’30 et a donc gagné. Il habite Gembloux mais vient de Audenarde.

