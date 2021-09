La Descente de la Lesse aura enfin pu fêter sa quarantième édition. Initialement prévue en août 2020, le club organisateur de l’ARCH avait été contraint de postposer sa course en raison de la pandémie du Covid-19. Celle qui est depuis plusieurs décennies une épreuve incontournable du Challenge Delhalle a donc enfin fêté ses quarante printemps, où dans ce cas-ci ayant lieu en août, ses quarante étés.

Un anniversaire qui aura souri à Martin Delguste, l’athlète du CS Dyle, qui n’aura laissé aucune chance à la concurrence et qui sera donc venu inscrire son nom au palmarès de la course dinantaise. Une victoire qui se sera dessinée dans les ultimes kilomètres, mais qui aura finalement vu le Néolouvaniste franchir la ligne d’arrivée avec plus d’une minute d’avance sur son dauphin. Si dès les premiers hectomètres Martin, accompagné par l’athlète du CABW Lahcen El Matougi, a pris la clé des champs, il aura fallu se montrer coriace pour venir à bout de son comparse du jour. "Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et surtout qu’elle serait la concurrence, confiait Martin Delguste. On s’est retrouvé rapidement isolé en tête de course avec Lahcen, avec qui j’ai fait une grande partie de la course. On se tirait pas mal la bourre l’un l’autre, mais à cinq kilomètres de l’arrivée, j’ai placé une attaque qui m’aura permis d’émerger." (...)