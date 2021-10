Après deux éditions placées sous le signe de la crise sanitaire, les 10 miles de Louvain-la-Neuve étaient de retour ce mercredi pour une trentième édition de très bonne facture. Ils étaient 834 joggeurs à prendre le départ des 10 et 5 miles. "On espérait secrètement atteindre la barre du millier de participants mais pour une reprise, c’est pas mal, commente Lucie Drygalski, présidente du CSE Animations, organisateur de l’événement avec le CSE Tournois. Maintenant, le premier objectif était de refaire quelque chose, un événement ouvert à tous et sans contraintes et dans cette idée, c’est une grande réussite."

Premier à franchir la ligne d’arrivée des 10 miles en 54’16, Martin Delguste n’en était pas à son coup d’essai

"Cela doit être ma quatrième victoire sur le 10 miles et autant sur le 5. Le parcours était aussi bien qu’à l’habitude alors que nous sommes le 27 octobre et il pourrait pleuvoir et faire 6° mais il fait superbe et le parcours est hyper roulant. Après les 20 km de Bruxelles où j’ai terminé 5e puis le championnat de Belgique des 10 km avec une dixième place, je suis sur un bon travail avant l’automne."

Arrivé deux minutes plus tard, Nicolas Fiessinger parlait du parcours comme "incroyable et super dur, mais dans le bon sens. Je ne suis étudiant ici que depuis un mois et j’ai pu voir la ville autrement. L’organisation est incroyable et je ne me suis pas perdu, ce que je craignais. Quant à la course, on a couru ensemble pendant vingt minutes puis j’ai craqué car ça allait trop vite."

Premier des 5 miles en 27’51, Antoine Mortamet a participé à la course un peu par hasard. "Ma petite sœur est en kiné ici, j’ai vu qu’il y avait une course et j’y ai participé pour le plaisir. Le parcours était dur et très costaud, un peu humide par endroits. Je suis parti assez vit Je vais faire un 10 km et c’était un bon test, concluant."

Les classements

10 miles : 1. Martin Delguste ; 2. Nicolas Fiessinger ; 3. Augustin Crismer ; 4. Sébastien Mahia ; 5. Theo Labonnette.

5 miles : 1. Antoine Mortamet ; 2. Pierre Balty ; 3. Thomas Van Der Kaa ; 4. Simon Petitjean ; 5. Thibault De Rijdt.

<<< Les résultats >>>