Mathias Larotonda quitte le Stade Brainois et s'engage à Perwez, en P2 Brabant WallonExclusif Sébastien Sterpigny Retour en Brabant wallon pour celui qui a porté les couleurs de Walhain et du RJ Wavre par le passé. © Moisse

Le RFC Perwez n'a pas caché ses ambitions et sera l'une des équipes à suivre de très près en P2 cette saison. Avec un recrutement impressionnant, les Perwéziens auront de quoi faire face à l'attente.



Et pourtant, la direction vient encore d'acter une arrivée de choix en faisant signer un certain Mathias Larotonda. Celui qui a porté les couleurs de Walhain et du RJ Wavre par le passé, quitte donc le Stade Brainois où il était arrivé la saison dernière.