Après 13 années de bons et loyaux services, Matthew Verhaeren quitte la RUS Rebecquoise. Un club où il aura tout connu, passant de la P3 à la D2 durant la décennie vécue comme joueur, avant de vivre deux années et demi bien remplie dans la fonction de manager. Aujourd’hui, celui qui gardera Rebecq à jamais gravé dans son cœur, fait un pas de côté, restant ouvert à de futurs challenges.

Matthew, il y a dix jours vous nous avez annoncé votre départ de Rebecq. Quelles en ont été les raisons ?

"Je voudrais tout d’abord préciser que ma décision ne fait pas suite à une dispute ou à un désaccord, que du contraire. Comme beaucoup de monde, le Covid m’a fait réfléchir sur ce que je faisais et ce que j’avais envie de faire. Je me suis rendu compte que j’adore faire ce que je fais à Rebecq mais que d’un point de vue emploi du temps, ça devenait de plus en plus compliqué. Par respect pour le club, j’ai préféré me retirer pour qu’il puisse trouver quelqu’un qui pourra consacrer le temps nécessaire à cette fonction."